Hint Okyanusu’nun altındaki dev gizemin sırrı 75 yıl sonra çözüldü

Bilim insanları, Hint Okyanusu'nun altında bulunan ve yaklaşık 75 yıldır gizemini koruyan dev "yer çekimi çukurunun" nedenini açıkladı. Araştırmaya göre, Afrika'dan gelen sıcak manto kayalarının okyanus altında hareket etmesi, bölgede yer çekiminin zayıflamasına yol açıyor.

Uydu verileri, Hint Okyanusu'nun bazı bölgelerinde deniz seviyesinin çevresine göre yaklaşık 106 metre daha düşük olduğunu gösteriyor. Bilim insanları, Dünya'nın derin katmanlarını milyonlarca yıl geriye giderek modelledi ve bu anomaliye sıcak, düşük yoğunluklu manto hareketlerinin neden olduğunu belirledi.

Uzmanlar, keşfin Dünya'nın iç yapısı ve levha hareketleri hakkında önemli bilgiler sunduğunu belirtirken, modellerin hâlâ bazı belirsizlikler içerdiğini vurguladı.