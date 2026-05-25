Bilim insanları açıkladı: Dünya artık daha yavaş dönüyor

Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle Dünya'nın dönüş hızının yavaşladığını ve bunun son 3,6 milyon yılda benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını açıkladı. Araştırmaya göre, kutuplardaki buzulların erimesiyle birlikte suyun ekvatora doğru yayılması, gezegenin dönüşünü milisaniyeler düzeyinde yavaşlatıyor.

Uzmanlar, bu değişimin küçük görünse de GPS sistemleri ve uzay navigasyonu gibi hassas teknolojiler için önemli etkiler yaratabileceğini belirtti. Araştırmacılar ayrıca insan faaliyetlerinin artık Dünya'nın dönüşünü bile etkileyebilecek seviyeye ulaştığını vurguladı.