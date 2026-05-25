Evrenin en büyük gizemi çözülebilir! Kütleçekim dalgalarında dikkat çeken iz

Bilim insanları, kara delik çarpışmalarından yayılan kütle çekim dalgalarının karanlık maddeyi tespit etmek için yeni bir yöntem sunabileceğini açıkladı. Araştırmacılar, kara deliklerin yoğun karanlık madde bulutlarının içinde birleşmesi durumunda ortaya çıkan dalgalarda özel izler oluşabileceğini belirtti.

Araştırmada, LIGO-Virgo-KAGRA gözlemevlerinin topladığı veriler incelendi. 28 güçlü sinyalden birinde, karanlık maddeye işaret edebilecek olası izlere rastlandı. Ancak bilim insanları bunun kesin bir keşif olmadığını, yöntemin yalnızca yeni bir araştırma kapısı açtığını vurguladı.

Uzmanlara göre bu yöntem, evrendeki maddenin büyük kısmını oluşturduğu düşünülen ancak doğrudan gözlemlenemeyen karanlık maddeyi anlamada önemli rol oynayabilir.