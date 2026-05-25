Şekerli gıdaların beyne etkisi ortaya çıktı! Hafıza tamamen toparlanmıyor

Araştırmacılar, 27 farklı hayvan çalışmasını inceleyerek sağlıklı beslenmeye geçişin etkilerini analiz etti. Sonuçlara göre, yağ ağırlıklı beslenme sonrası hafızada kısmi iyileşme görülürken, yüksek şeker içeren diyetlerde toparlanmanın çok daha sınırlı olduğu tespit edildi.

Uzmanlar, özellikle ilave şekerin beynin öğrenme ve hafızadan sorumlu bölgesi olan hipokampüs üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini söyledi. Araştırmaya göre, sağlıklı beslenmeye geçmek hala önemli olsa da, uzun süreli sağlıksız beslenmenin etkileri tamamen geri döndürülemeyebilir.