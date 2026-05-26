Bilim insanları bağışıklık sisteminin kanseri "yediği" anı görüntüledi

İmmünoterapi tedavileri bazı hastalarda mucizevi sonuçlar verirken bazılarında tamamen başarısız oluyordu. Bu farkın nedenini araştırmak için Sidney'deki Garvan Enstitüsü'nden Tri Phan ve Japon dermatolog Yuki güçlerini birleştirdi. Asıl hedefleri, bağışıklık sistemi askerleri olan T hücrelerinin saldırısını engelleyen "soğuk" tümörlerin gizemini çözmekti.

Araştırmacılar, gelişmiş intravital mikroskopi teknolojisini kullanarak, bağışıklık sisteminin biyolojik çöpçüleri olarak bilinen makrofajların şaşırtıcı davranışlarını gözlemledi. Bugüne dek sadece ölü hücre kalıntılarını temizlediği sanılan bu hücrelerin, T hücrelerinden veya antikorlardan hiçbir yardım almadan canlı melanoma hücrelerini ısırdığı, kemirdiği ve yuttuğu tespit edildi.

Bu Keşif Neyi Değiştirecek? Makrofajlar sadece kanserli hücreleri "yemekle" kalmıyor; aynı zamanda tehlikeli unsurları sindirdikten sonra T hücrelerini bölgeye çekmek için bir alarm sistemi görevi de görebiliyor. Araştırmacılar bu mekanizmayı tam olarak çözdüğünde, gelecekte meme kanseri veya glioblastom gibi diğer katı tümör türleri için de çok daha etkili, yeni nesil immünoterapilerin geliştirilmesi planlanıyor.