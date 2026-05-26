Bilim insanlarından Mars'ın gizli tünelleri için 'karahindiba dron' projesi

Bu engeli aşmak isteyen bilim insanları, doğadan ilham alarak (biyomimikri) yeni bir çözüm üretti. New Mexico Tech'ten Mostafa Hassanalian ve ekibinin planına göre; tespih böceğinden esinlenerek tasarlanan bir ana robot, mağara tavanındaki doğal bir açıklıktan paraşütle tünele indirilecek. Robot zemine ulaştığında, içinde taşıdığı binlerce minik "karahindiba dronu" serbest bırakacak.

Güneş ışığının ulaşmadığı bu karanlık tünellerde standart güneş panelleri işe yaramayacağı için dronlar, hareket ettikçe elektrik üreten piezoelektrik teknolojisiyle güç bulacak. Isıyı yansıtıp daha hafif olmaları için beyaza boyanacak olan bu minik araçlar, Mars'ın yeraltı rüzgarlarıyla süzülerek tünellerin haritasını çıkaracak, ayrıca sıcaklık ve nem verilerini Dünya'ya iletecek.

NASA'nın da yakından ilgilendiği bu devasa yeraltı ağları, yüzeydeki sert radyasyon ve fırtınalardan doğal bir koruma sağlıyor. Bu tünellerin haritalandırılması, 2030'lu yıllarda Mars'a gitmesi planlanan insanların güvenle sığınabilmesi ve gezegende uzun vadeli hayatta kalabilmesi için kritik bir adım olarak görülüyor.