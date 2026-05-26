Shenzhou-23 başarıyla fırlatıldı: Hong Kong'un ilk uzay yolcusu görevde

Hong Kong Başyöneticisi John Lee, fırlatmanın ardından yaptığı açıklamada bu başarının "Bir Ülke, İki Sistem" politikasının gücünü kanıtladığını vurguladı. Lee, ulusal "15. Beş Yıllık Plan" çerçevesinde Hong Kong'un artık uzay projelerinde sadece bir "destekçi" değil, fiili bir "uygulayıcı" konumuna yükseldiğini belirtti.

Bu tarihi gelişme, Makao'da da büyük bir coşkuyla karşılandı. Makao Bilim ve Teknoloji Derneği yetkilileri, kendi bölgelerinden de gelecekte benzer uzmanların yetişmesini umut ettiklerini ve bu başarının teknolojik iş birliklerine ivme kazandıracağını dile getirdi.

Şıncou-23 misyonu, aynı zamanda bölgedeki gençler için eşsiz bir ilham kaynağı yarattı. Eğitimciler, Li Ciaying'in başarısının gençleri inovasyon ve mühendislik alanlarına yönlendireceğini ifade ediyor. Bu tarihi adımın, Hong Kong ve Makao'nun eşsiz finansal ve bilimsel avantajlarıyla birleşerek Çin'in küresel uzay gücü inşasına ve ulusal kalkınma stratejilerine entegrasyonunu hızlandırması bekleniyor.