Cilt kanseri teşhisinde yeni dönem

Kanser hücreleri, sağlıklı dokulara kıyasla daha fazla enerji, oksijen ve besin tüketir. Bu yüksek metabolizma hızı bölgede ekstra ısı üretir. Geliştirilen akıllı dövme, acısız mikro iğneler yardımıyla deri altına yerleştirilen özel nanopartiküllerden oluşuyor.

Yakın kızılötesi ışıkla aydınlatıldığında, bu partiküller sıcaklığa bağlı olarak ışık sinyalleri yayıyor ve derinin yüksek çözünürlüklü bir ısı haritasını çıkarıyor. SMEAR-ULM adı verilen bu gelişmiş sistem, yalnızca 0.1°C gibi oldukça küçük sıcaklık farklarını bile gerçek zamanlı olarak ve alt milimetre çözünürlüğünde algılayabiliyor. Klasik termal kameralar, tümörleri ancak belirli bir büyüklüğe ulaştığında saptayabildiği için bu alanda bugüne dek yetersiz kalıyordu.

Fareler üzerinde gerçekleştirilen klinik öncesi testlerde, sistemin mikro-melanomları sadece dört gün içinde, gözle fark edilemeyecek kadar küçükken başarıyla tespit ettiği görüldü. Henüz test aşamasında olan bu yenilikçi yöntemin, erken teşhis imkanı sunarak agresif kanserlerde hayat kurtarması ve gereksiz biyopsileri tamamen önlemesi planlanıyor. Ayrıca teknolojinin gelecekte dokudaki pH değeri ve iyon konsantrasyonu gibi diğer kritik değerleri ölçebilmesi de hedefleniyor.