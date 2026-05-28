Mars'ın kumlarında "yüzen" yeni nesil keşif robotu geliştirildi

Alman mühendisler, Mars'ın zorlu yüzeyinde adeta bir çöl kertenkelesi gibi "yüzebilen" devrim niteliğinde bir keşif robotu (rover) konsepti geliştirdi. Bu yenilikçi tasarım, ilhamını Sahra Çölü'nde yaşayan ve yoğun kumun altında bile akıcı bir şekilde ilerleyebilen Afrika kum balığından (Scincus scincus) alıyor.

Mars'taki yumuşak, sıvımsı davranış gösteren derin kumlar ve dik yamaçlar, tekerlekli geleneksel robotlar için en büyük engellerden biridir. Milyarlarca dolarlık görevler, araçların kuma saplanmasıyla bir anda son bulabiliyor. Bu sorunu çözmeyi hedefleyen yeni robot, standart dönme hareketi yerine "sekiz" rakamı çizen osilasyonlu tekerlek hareketleriyle kuma tutunuyor. Tekerleklerin bu özel yanal ve boylamasına dalgalı hareketi, robotun kuma gömülmeden stabil bir şekilde ilerlemesini sağlıyor.

Geliştirme sürecindeki ilk prototipler aşırı ağırlık nedeniyle kuma gömülerek başarısız olsa da, ekip şu iyileştirmelerle sorunu aştı:

Tekerlek Yapısı: Ağırlığı eşit dağıtmak için tekerlekler genişletildi.

Ağırlık Optimizasyonu: Robotun kuma batmasını önlemek için genel gövde ağırlığı azaltıldı.

Osilasyon Sistemi: Yön kararlılığını sağlamak adına tekerlek hareket algoritmaları kusursuzlaştırıldı.

Gerçeğe uygun Mars kumu simülasyonlarında başarıyla test edilen mini buzdolabı boyutlarındaki gümüş renkli robot, henüz uzay görevlerine tam olarak hazır değil. Ancak uzmanlar, otonom sürüş ve yük taşıma kapasitesinin artırılmasıyla birlikte, doğadan ilham alan bu mühendislik harikasının gelecekteki Mars keşiflerinde çığır açacağına inanıyor.