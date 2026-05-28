Microsoft'tan sessiz hamle: Windows 11'de Copilot'u tamamen kaldırma seçeneği geldi

Nisan ayındaki Windows 11 güncellemesiyle eklendiği belirtilen yeni Grup İlkesi (Group Policy) ayarı, "Remove Microsoft Copilot app" (Microsoft Copilot uygulamasını kaldır) adını taşıyor. Bu kritik özellik, Copilot'u sadece arayüzden gizlemekle kalmıyor, aynı zamanda sistemden tamamen siliyor ve gelecekteki Windows güncellemelerinden sonra kendi kendine geri yüklenmesini kesin olarak engelliyor.

Kararın Önemli Boyutları:

Erişilebilirlik: Bu ayar şu an için yalnızca Windows 11 Pro, Enterprise ve Education sürümlerinde bulunuyor. Home sürümü kullanıcıları ise bu işlem için maalesef hala kayıt defteri (Registry) gibi daha karmaşık ve riskli yollara başvurmak zorunda.

Kurumsal Kontrol: Geçmişte manuel olarak kaldırılan Copilot, güncellemelerle sık sık bilgisayarlara geri dönüyordu. Yeni politika, özellikle veri gizliliği ve uyumluluk endişesi taşıyan şirketler için merkezi, kalıcı ve resmi bir çözüm sunuyor.

Özetle; Microsoft yapay zeka vizyonundan vazgeçmiyor ancak kullanıcılara zorunlu bir dayatma yapmaktan da geri adım atıyor. Firmanın yeni yaklaşımı, yapay zekanın sistemde zorla dayatılan bir parçadan ziyade, yalnızca istenildiğinde el altında bulunan faydalı bir araç olması gerektiğini gösteriyor.