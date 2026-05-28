YouTube, yapay zeka ile üretilen videoları artık otomatik olarak tespit edecek!

Aktarılan bilgilere göre YouTube, artık yapay zeka tarafından üretilen veya manipüle edilen videoları kendi arka plan sistemleriyle otomatik olarak tespit edebilecek. Bu yeni özellik sayesinde, bir içerik üreticisi videosunun yapay zeka ile oluşturulduğunu veya düzenlendiğini sisteme bildirmemiş olsa bile, YouTube'un teknolojisi bu durumu algılayacak. Tespit edilen bu tür videolara, izleyicileri şeffaf bir şekilde bilgilendirmek amacıyla otomatik olarak uyarıcı bir etiket eklenecek.

Google ve Alphabet bünyesinde faaliyet gösteren şirketin bu hamlesi, gerçeğinden ayırt edilemeyen sentetik içeriklerin artış gösterdiği günümüzde kritik bir önem taşıyor. İzleyicileri yanıltıcı içeriklerden ve dezenformasyondan korumayı hedefleyen bu otomatik etiketleme sisteminin, platformun güvenilirliğini büyük ölçüde artırması bekleniyor. Böylece kullanıcılar, izledikleri içeriğin kaynağı konusunda daha bilinçli bir deneyim yaşayacak.