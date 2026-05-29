mRNA aşıları beklenenden çok daha farklı ve yönlü çalışıyor!

Mount Sinai Icahn Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Brian D. Brown öncülüğünde yapılan ve Nature Biotechnology dergisinde yayımlanan çalışma, mRNA'nın kas hücreleri gibi bağışıklık dışı hücrelere girerek de güçlü bir bağışıklık yanıtı tetikleyebildiğini kanıtladı. Antijenler bu kas hücrelerinde üretilip serbest bırakılabiliyor ve daha sonra çevredeki dendritik hücreler tarafından toplanarak (çapraz sunum yoluyla) savaşçı T hücrelerini harekete geçirebiliyor.

Washington Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kenneth Murphy'nin bulguları da bu durumu doğruluyor. Araştırmalar, bağışıklık dışı hücrelerin, antijen yüklü MHC moleküllerini doğrudan dendritik hücrelere aktardığı özel bir "antijen transferi" sürecinin de aktif olduğunu gösteriyor. Ayrıca, mRNA'nın yardımcı T hücrelerini (CD4+) nasıl uyardığını inceleyen diğer çalışmalar, bu aşıların sanılandan daha geniş kapsamlı çalıştığını kanıtladı.

GELECEKTEKİ TEDAVİLER İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİ

Keşfedilen bu yeni mekanizmalar, mRNA'nın düşünüldüğünden çok daha esnek bir teknoloji olduğunu gösteriyor. Bu immünolojik süreçlerin tam olarak haritalanması, gelecekte özellikle kanser aşıları ve genetik hastalıkların tedavisinde kullanılacak yeni nesil mRNA ilaçlarının daha etkili tasarlanmasına zemin hazırlayacak.