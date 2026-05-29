Plastik atıklar, daha hızlı çözünen ambalaj malzemelerine dönüştürülüyor

Geliştirilen bu ölçeklenebilir ve tek aşamalı işlem; gıda ambalajları ile 3 boyutlu yazıcılarda yaygın olarak kullanılan plastikleri, "politiyoester" adı verilen ve doğada çok daha kolay parçalanan bir alternatife dönüştürüyor. Araştırmacılar, mevcut plastiklerin kimyasal yapısına müdahale ederek bazı oksijen atomlarını kükürt atomlarıyla değiştirdi. Bu işlem sonucunda, geleneksel plastiklerde bulunan karbon-oksijen bağlarından çok daha zayıf olan karbon-kükürt bağları elde edildi. Bu zayıf bağlar malzemenin fiziksel özelliklerini değiştirirken, doğada çok daha hızlı çözünmesine olanak tanıyor.

Dolaşımdaki plastiklerin yaklaşık %99'unun biyolojik olarak parçalanamadığı günümüzde bu gelişme kritik bir öneme sahip. Edinburgh Üniversitesi Kimya Okulu'ndan Dr. Jennifer Garden, bu stratejinin kükürt içeren yepyeni bir malzeme yelpazesinin kapılarını açtığını belirtti.

Geliştirilen yöntemi biyolojik olarak parçalanabilen polikaprolakton üzerinde başarıyla test eden ekip, sürecin diğer plastik türlerinde de geniş çaplı kullanılabileceğine inanıyor. Ancak araştırmacılar, parçalanabilir plastiklerin doğaya karıştığında yaratabileceği çevresel etkileri tam olarak anlamak için daha fazla saha çalışmasına ihtiyaç duyduklarını da vurguluyor.