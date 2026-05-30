Blue Origin roketindeki devasa patlama, uzay yarışında Elon Musk'a avantaj sağladı

Tamamen yakıt dolu olan roket, perşembe günü devasa bir ateş topuna dönüşerek tahrip oldu. Can kaybının yaşanmadığı olay sonrasında Bezos, ekibin güvende olduğunu ve tahrip olan tesisleri yeniden inşa edeceklerini duyurdu.

Patlamanın Etkileri ve NASA'nın Hedefleri

Bu felaket, ABD'nin Çin ile rekabet ettiği uzay yarışında ve NASA'nın Ay'a dönüş programı Artemis'te ciddi aksamalara yol açma riski taşıyor. New Glenn'in şimdilik devre dışı kalmasıyla birlikte durum şu şekilde şekillendi:

NASA'nın Ay misyonlarında (özellikle 2028'de planlanan Artemis IV), Elon Musk'ın SpaceX (Starship) projesine olan bağımlılığı alternatifsiz kalarak büyük ölçüde arttı. Uydu İnterneti Rekabeti: Amazon'un yörüngeye 48 uydu fırlatarak geniş bant internet pazarında SpaceX ile rekabet etme planları ağır bir darbe aldı.

Uzman Görüşleri ve Gelecek Beklentileri

1969'daki Sovyet N1 füzesi felaketinden bu yana rampada yaşanan en büyük patlamalardan biri olarak nitelendirilen bu olayda, altyapı hasarının giderilmesi ve rampanın yeniden inşasının bir yılı bulabileceği belirtiliyor. SpaceX'in son test uçuşunda bazı motor arızaları yaşanmış olsa da Blue Origin'in aldığı bu ağır yara, Elon Musk'ın uzay sektöründeki hakimiyetini açıkça pekiştiriyor.