Kozmik dram: M88 galaksisi dev bir kara deliğe doğru sürükleniyor

Binden fazla galaksiye ev sahipliği yapan Başak Kümesi'nin bir parçası olan M88, devasa kozmik bir kütle çekiminin etkisi altında. Gökbilimciler, bu sarmal galaksinin kümenin çekim merkezi olarak kabul edilen dev eliptik galaksi Messier 87'ye (M87) doğru uzun ve zorlu bir yolculuğa çıktığını keşfetti. Tahminlere göre M88, 200 ila 300 milyon yıl içinde M87'ye en yakın konumuna ulaşacak.

Ancak bu tehlikeli yakınlaşma, galaksi için yıkıcı sonuçlar doğuruyor. M88, küme içindeki sıcak gazın içinden hızla geçerken "ram basıncıyla gaz uzaklaştırma" adı verilen şiddetli bir sürece maruz kalıyor. Bu durum, galaksinin dış bölgelerindeki soğuk gazın uzaya savrulmasına neden oluyor. Yeni yıldızların oluşumu için hayati önem taşıyan bu ham maddenin kaybı, galaksinin geleceğini temelden değiştiriyor. Galaksi yaşamsal gazını kaybettikçe yeni yıldız üretme kapasitesi düşecek ve evrimsel süreci geri dönülemez şekilde değişime uğrayacak.