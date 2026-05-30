Lityum iyon batarya fiyatlarında tarihi düşüş: 35 yılda %99 ucuzladı

Uzmanlar, bu olağanüstü pazar dönüşümünün arkasında yatan temel etkenleri iki ana başlıkta topluyor:

Wright Kanunu (Pratik Öğrenme): Tıpkı güneş panellerinde olduğu gibi, küresel batarya üretimi her ikiye katlandığında, elde edilen üretim deneyimi sayesinde maliyetler yapısal olarak yaklaşık %19 oranında düşüyor.

Kimyasal İnovasyonlar: Pahalı kobalt ve nikel kullanımından kademeli olarak uzaklaşılması ve daha güvenli, ucuz, uzun ömürlü olan LFP (Lityum-Demir-Fosfat) teknolojisinin ana akım haline gelmesi fiyatları büyük oranda aşağı çekti.

Fiyat düşüşüyle eş zamanlı olarak bataryaların enerji yoğunluğu da otuz yılda üç katına çıktı ve ağır bataryaların menzil sorununu hafifletti. Gelecekte, lityum bataryalardaki ucuzlama hızının hammaddenin taban fiyatları nedeniyle yavaşlaması bekleniyor. Ancak sektör boş durmuyor; daha düşük maliyetli sodyum-iyon teknolojisi seri üretime geçerken, katı hal (solid-state) bataryalar havacılık gibi çok daha yüksek enerji yoğunluğu gerektiren sektörler için umut vadediyor.