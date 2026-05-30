Telefonunuz donuyor mu? Fotoğrafları silmeden yer açmanın 4 yolu
Akıllı telefonlarımızın hafızası dolduğunda yaşadığımız donma ve yavaşlama sorunları, birçoğumuzu paniğe sürükleyerek en değerli anılarımızı silmeye itebiliyor. Ancak telefonunuzun hızını ve performansını geri kazanmak için fotoğraf galerinize dokunmanıza hiç gerek yok. Sadece birkaç doğru adımı uygulayarak, anılarınızı feda etmeden cihazınızda gigabaytlarca boş alan yaratabilir ve o sinir bozucu uyarı mesajlarından kolayca kurtulabilirsiniz.
Akıllı telefonunuzun hafızası dolduğunda sinir bozucu yavaşlamalar ve donmalar yaşanması kaçınılmazdır. Pek çok kullanıcı böyle anlarda ilk çare olarak galerisindeki değerli fotoğraf ve videoları silmeye yönelir. Ancak, anılarınızı feda etmeden telefonunuzda gigabaytlarca yer açmanın çok daha pratik ve etkili yöntemleri bulunuyor. İşte uygulayabileceğiniz 4 basit adım:
- Uygulama Önbelleğini (Cache) Temizleyin: Instagram, TikTok ve web tarayıcıları gibi sık kullanılan uygulamalar, daha hızlı yüklenmek için geçici dosyalar depolar. Android cihazlarda ayarlar üzerinden "Önbelleği Temizle" seçeneğini kullanabilir, iPhone'larda ise verilerinizi koruyarak uygulamayı geçici olarak kaldırabilirsiniz.
- İndirilen (Downloads) Dosyaları Silin: Yalnızca bir kez kullandığınız PDF belgeleri, biletler veya restoran menüleri genellikle cihazın "İndirilenler" klasöründe unutulur. Dosya yöneticinize girerek artık ihtiyaç duymadığınız bu dosyaları tamamen temizleyin.
- Mesajlaşma Uygulamalarını Temizleyin: WhatsApp, Viber ve Messenger gibi iletişim uygulamaları en çok yer kaplayan gizli suçlulardır. Uygulama içi depolama yönetimi ayarlarından eski sohbetlerde biriken ağır videoları, belgeleri ve GIF'leri topluca silebilirsiniz.
- Kullanılmayan Uygulamaları Kaldırın ve Buluta Geçin: Son bir aydır hiç açmadığınız uygulamaları silin veya devre dışı bırakın. Ayrıca, Google Fotoğraflar veya iCloud gibi bulut servislerini aktifleştirerek fotoğraflarınızın orijinal çözünürlüklü hallerini internette saklayıp, cihazınızda ciddi oranda hafıza tasarrufu sağlayabilirsiniz.
Haber Girişi