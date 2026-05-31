130 yıllık kalori hesabı yanlış olabilir! Bilim insanlarından ezber bozan araştırma

Kalori hesaplamaları konusunda yıllardır kabul gören bazı bilgiler yeniden gündeme geldi. ABD'de yapılan yeni bir araştırma, vücudun yiyeceklerden aldığı enerjinin yalnızca besinlerin içeriğine değil, bağırsaklarda yaşayan bakterilere de bağlı olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, "DAMM" adı verilen yeni bir model geliştirerek sindirim sürecini ve bağırsak bakterilerinin enerji üretimine katkısını detaylı şekilde inceledi. Çalışmaya göre, yaklaşık 130 yıldır kullanılan ve besinlerdeki protein, karbonhidrat ve yağ miktarına göre kalori hesabı yapan geleneksel yöntem, bağırsak mikrobiyotasının etkisini tam olarak hesaba katmıyor.

Araştırma kapsamında 17 sağlıklı yetişkinin verileri incelendi. Katılımcılar hem lif açısından zengin tam gıdalardan oluşan bir beslenme programını hem de işlenmiş gıdaların ağırlıkta olduğu Batı tipi beslenme düzenini uyguladı. Sonuçlar, yeni modelin vücudun gerçekten ne kadar enerji emdiğini tahmin etmede mevcut yöntemden daha başarılı olduğunu gösterdi.

Bilim insanlarına göre bağırsak bakterileri, özellikle lifli gıdaları parçalayarak kısa zincirli yağ asitleri üretiyor ve bu maddeler vücuda ek enerji sağlıyor. Bu nedenle aynı yiyeceği tüketen iki kişinin farklı miktarda kalori emmesi mümkün olabiliyor.

Araştırmacılar, elde edilen sonuçların kişiye özel beslenme programlarının geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Ancak çalışmanın yalnızca 17 kişi üzerinde gerçekleştirildiğini ve kilo verme ya da kilo alma süreçleriyle ilgili daha geniş kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.