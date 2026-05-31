Bilim insanları şaşkına döndü! Güvercinlerin yön bulma sırrı karaciğerlerinde saklı olabilir

Araştırmacılar, güvercinlerin karaciğerlerinde bulunan ve demir bakımından zengin özel bağışıklık hücrelerinin Dünya'nın manyetik alanını algılayabildiğini tespit etti. Bu hücrelerin adeta doğal bir pusula gibi çalışarak kuşların yönlerini bulmalarına yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Çalışmada, söz konusu hücrelerin işlevi devre dışı bırakıldığında güvercinlerin özellikle güneşin görünmediği bulutlu havalarda yön bulmakta zorlandığı gözlemlendi. Açık havalarda ise güneşten faydalanarak yollarını bulabildikleri görüldü.

Bilim insanları, keşfin yalnızca güvercinler için değil, göç eden birçok hayvan türünün yön bulma mekanizmasını açıklayabilecek önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Araştırma, hayvanların Dünya'nın manyetik alanını nasıl algıladığına ilişkin onlarca yıllık gizemi çözmeye bir adım daha yaklaştırdı.