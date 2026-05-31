Uzmanlar yeni kolesterol türünü açıkladı! Kalp için daha büyük risk taşıyor olabilir

Araştırmalara göre remnant kolesterol, kandaki bazı yağ taşıyıcı parçacıkların geriye kalan kalıntılarından oluşuyor ve damar duvarlarında birikerek plak oluşumuna katkıda bulunabiliyor. Uzmanlar, yüksek remnant kolesterol seviyesine sahip kişilerin kalp-damar hastalıklarından hayatını kaybetme riskinin daha yüksek olduğunu ifade ediyor.

Dikkat çeken noktalardan biri ise bu kolesterol türünün rutin kan testlerinde genellikle ayrı olarak ölçülmemesi. Bilim insanları, sağlıklı beslenme, kilo kontrolü ve düzenli fiziksel aktivitenin remnant kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabileceğini belirtiyor.