Astronomlar gizemli kozmik sinyallerin kaynağını buldu!

Sidney Üniversitesi liderliğindeki uluslararası bir araştırma ekibi, Avustralya'nın ASKAP radyo teleskopunu kullanarak "ASKAP J1745-5051" adlı yeni bir sistem keşfetti. Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre sistemde yoğun bir beyaz cüce, daha az yoğun olan kırmızı cüce eşinden madde koparıyor ve bu süreç her 1,4 saatte bir güçlü radyo ve X-ışını patlamaları üretiyor.

Nature Astronomy dergisinde yayımlanan çalışmanın baş yazarı Kovi Rose, bu keşfin "uzun periyotlu radyo geçişleri" (radyo transientleri) olarak bilinen fenomenin doğrulanmış ilk kaynağı olduğunu belirtti. Bilim insanları daha önce bu sinyallerin yavaş dönen nötron yıldızlarından geldiğini düşünüyordu. Yeni bulgulara göre, eş yıldızdan kopan madde beyaz cüceye doğru sarmal çizerken X-ışınları yayıyor; yıldızların manyetik alanlarının etkileşimi ise radyo patlamalarına yol açıyor.

ABD, Çin, Kanada, İspanya ve İsrail'den araştırmacıların da yer aldığı ekip, bu sistemi benzer sinyalleri anlamlandırmak için bir "Rosetta Taşı" olarak nitelendiriyor. Rose, bu eşsiz sistemin Dünya'da kopyalanması imkansız olan güçlü yerçekimi ve manyetik alanlar altındaki madde davranışlarını test etmek için doğal bir laboratuvar sunduğunu vurguladı.