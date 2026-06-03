Bilim insanlarından devrimsel buluş: mantarlar Mars toprağını tarım alanına dönüştürebilir

Dünya'nın aksine Mars ve Ay toprağı; bitki büyümesi için gerekli olan azot, fosfor ve potasyum gibi temel elementlerden yoksun olmanın yanı sıra aşırı sıcaklık ve yoğun radyasyon gibi zorlu koşullara sahip. Bilim insanları, arbusküler mikorizal mantarlar (AMF) ve Trichoderma cinsi organizmaların, bitki köklerinin mikroskobik bir uzantısı gibi hareket ederek besin emilimini artırabileceğini ve çevresel stresi hafifletebileceğini belirtiyor.

"Yerinde Kaynak Kullanımı" (ISRU) stratejisine dayanan bu yöntem, Dünya'dan tonlarca toprak taşımak yerine uzaydaki mevcut malzemelerle besin üretmeyi amaçlıyor. NASA'nın da gelecekteki Mars ve Ay misyonlarında dikkate aldığı bu yaklaşım, henüz laboratuvar ortamındaki taklit topraklarla test edilse de oldukça umut verici sonuçlar veriyor. Hatta yapılan son deneylerde, taklit Mars toprağı kullanılarak su mercimeği yetiştirilmesi başarıldı. Gözle görülmeyen bu küçük organizmalar, gelecekte astronotların uzayda kendi yiyeceklerini üreterek hayatta kalmasının anahtarı olabilir.