Google'dan yapay zekalı dolandırıcılara karşı yeni Android önlemi

Android'in resmi "Telefon" (Phone) uygulamasına entegre edilecek bu yeni sistem, kullanıcıları "spoofing" adı verilen numara taklidi yöntemine karşı uyaracak. Bu dolandırıcılık türünde suçlular, kurbanların rehberinde kayıtlı olan tanıdıklarının numaralarını simüle ederek arama yapıyor ve yapay zeka ile kopyalanmış sesleri kullanarak insanları tuzağa düşürüyor. Yeni özellik, arayan numara rehberdeki bir isimle eşleşse bile arkasındaki sahtekarlığı tespit edip kullanıcıya uyarı verecek.

893 Milyon Dolarlık Tehdit

FBI raporlarına göre, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz yıl yapay zeka tabanlı dolandırıcılıklar sebebiyle 893 milyon dolardan fazla maddi kayıp yaşandı. Google'ın bu hamlesi koruyucu bir adım olsa da ironik bir şekilde, dolandırıcıların bu tuzaklarda kullandığı gelişmiş yapay zeka teknolojilerinin en büyük üreticilerinden birinin yine Google olması dikkat çekici bir tezat oluşturuyor.

Ne Zaman ve Hangi Cihazlara Gelecek?

Sistem Gereksinimi: Özellik, bu yaz yayınlanacak geniş bir güncelleme paketinin parçası olarak Android 12 ve üzeri sürümlerde varsayılan olarak aktif gelecek.

İlk Alacak Cihazlar: Güvenlik kalkanı, öncelikli olarak Google'ın kendi üretimi olan Pixel akıllı telefonlarında kullanıma sunulacak.

Kritik Şart: Sistemden verim alınabilmesi için hem kullanıcının hem de rehberindeki kişilerin üçüncü parti arama uygulamaları yerine Android'in kendi yerel "Telefon" uygulamasını kullanması gerekiyor.

Ayrıca bu yaz paketinde, Android cihazlar arasındaki hızlı dosya paylaşım (AirDrop benzeri) desteğinin de genişletileceği belirtildi.