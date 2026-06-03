Martin Scorsese yapay zekaya yeşil ışık yaktı

New York'taki ofisinden bir video paylaşan Scorsese, yeni filminin yapım öncesi (hazırlık) aşamasında bu teknolojiden yararlandığını belirtti. Sinemanın henüz 125 yıllık genç bir sanat dalı olduğunu vurgulayan yönetmen, "Teknoloji ve hikaye anlatımının buluşması, yaratıcılığın sınırlarını genişleterek izleyiciye daha zengin deneyimler sunabilir" ifadelerini kullandı. Girişim tarafından yapılan açıklamada, Scorsese'nin geçen yıldan beri şirkete ortak ve danışman olarak destek verdiği belirtildi.

Hollywood, yapay zekayı oyuncuların ve senaristlerin yerini alabilecek varoluşsal bir tehdit olarak görüp grevlerle protesto ederken, Scorsese'nin bu hamlesi büyük yankı uyandırdı. Ancak usta yönetmenin bu desteğinin net sınırları var; yapay zekayı yapımda doğrudan kullanmak yerine, yalnızca zihnindeki sahneleri ekibine daha iyi aktarabilmek adına "storyboard" (görsel taslak) hazırlama sürecinde kullanıyor.

Sektörde Guillermo del Toro ve Seth Rogen gibi isimler yapay zekaya sert eleştiriler getirmeye devam etse de Tribeca Film Festivali ve Amazon'un yapay zeka projelerine alan açması, sinemada yeni bir dönemin başladığını gösteriyor.