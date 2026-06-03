O telefonu kullananlara kötü haber! WhatsApp artık çalışmayacak

Yapılan resmi duyuruyla birlikte, Android 5.0 ve 5.1 işletim sistemini kullanan cihazların fişi çekiliyor. Söz konusu tarihten sonra yeşil logolu uygulamayı kullanabilmek için cihazların en az Android 6.0 veya daha güncel bir sürüme sahip olması gerekecek. Üstelik bu kısıtlama sadece bireysel kullanıcıları değil, ticari işletmelerin kullandığı WhatsApp Business sürümünü de kapsıyor. Apple ekosisteminde ise bir değişiklik bulunmuyor; iOS 15.1 ve üzeri iPhone'lar desteklenmeye devam edecek.

Yenilikler Eski Donanımlara Ağır Geldi

Platform, bu vedanın arkasındaki temel nedenin yeni teknik özellikler olduğunu belirtiyor. Özellikle kullanıcıların uygulama dışına çıkmadan mesajlaşmasını sağlayan "bildirim baloncukları" gibi modern fonksiyonlar, eski işletim sistemlerinin sınırlarını zorluyor.

Verilerinizi Kaybetmemek İçin Ne Yapmalısınız?

Mağdur olmak istemeyen kullanıcıların, sohbet geçmişlerini korumak adına Google Drive ya da dahili depolama birimleri üzerinden acilen veri yedeklemesi yapması öneriliyor. Sonrasında ise tek çözüm, işletim sistemini yükseltmek veya daha yeni bir akıllı cihaza geçiş yapmak olacak.