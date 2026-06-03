SpaceX'ten tarihi halka arz: 1,75 trilyon dolar değerleme hedefleniyor

Geleneksel halka arz süreçlerinin aksine, yatırımcı turlarından önce sabit bir fiyat belirlenmesi finans dünyasında sıra dışı bir hamle olarak değerlendiriliyor. Şirket, bu süreçte 555,6 milyon adet hisse satmayı planlıyor. Yatırımcı tabanını genişletmek isteyen Musk, halka arz payının yüzde 30'a yakınını bireysel yatırımcılara ayırmayı hedefliyor. Ayrıca güven tazelemek adına, Elon Musk'ın halka arz sonrasındaki 366 gün boyunca kendi hisselerini satması yasak olacak. Elde edilecek gelir; yapay zekâ işlem kaynaklarının büyütülmesi ve Starlink uydu ağının genişletilmesi için kullanılacak.

Mali tablolara bakıldığında, SpaceX'in ilk çeyrek gelirleri 4,69 milyar dolara yükselirken, net zararı ise hisse başına 1,27 dolara çıktı. Şirketin şu anki en büyük kâr mekanizmasını ise Starlink uydu hizmetleri oluşturuyor.

Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi küresel finans devlerinin liderlik ettiği halka arz sürecinde, SpaceX'in Nasdaq borsasında "SPCX" koduyla 12 Haziran'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.