Evrenin en büyük manyetik alan haritası çıkarıldı

"SPICE_RACS" olarak adlandırılan bu ansiklopedik harita, Batı Avustralya'daki Murchison Radyo-Astronomi Gözlemevi'nde bulunan ülkenin en güçlü radyo teleskop dizisi ASKAP kullanılarak çıkarıldı. Bilim insanları, devasa bir gökyüzü alanını tarayarak galaksiler arası boşlukta bükülerek seyahat eden yaklaşık 4 milyon uzak galaksiden gelen ışığı ölçümledi ve manyetik alanların izini sürdü.

CSIRO'dan astrofizikçi Dr. Alec Thomson, Dünya'nın ve galaksilerin kendilerine ait manyetik alanları olduğunu hatırlatarak; çalışmanın Büyük Patlama'dan (Big Bang) bu yana bu alanların nasıl oluşup değiştiği gibi temel soruları yanıtlayacağını belirtti. Prof. Naomi McClure-Griffiths ise önceki çalışmaların güney gökyüzünü dahi tam kapsamadığını, bu yeni verilerin ise eskilerden beş kat daha büyük ve detaylı olduğunu vurguladı.

Avustralya Astronomi Topluluğu tarafından tüm dünyaya açık kaynak olarak sunulan bu eşsiz veri setinin, önümüzdeki yıllarda uzak galaksiler ve yıldız oluşum bölgeleri hakkında sayısız yeni keşfe zemin hazırlaması bekleniyor.