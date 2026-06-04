Google'a Avrupa'dan büyük tokat! 4 Haziran'da fişi çekiliyor...

Bu hamle, Avrupa Birliği'nin yabancı teknoloji devlerine olan bağımlılığını azaltma vizyonunun en güncel ve somut adımlarından biri. Daha önce Google'a kesilen rekor antitröst cezaları ve yapay zeka servisi Gemini'nin Android üzerindeki konumlandırması, iki taraf arasındaki ilişkileri zaten germişti. AB, kullanıcıları takip etmeyen, verileri reklamverenlere satmayan ve yapay zeka ile sponsorlu içerikleri tamamen kapatma opsiyonu sunan Qwant ile kurum içi veri mahremiyetini garanti altına almayı hedefliyor.

Yeni kurallarla birlikte, resmi bilgisayarlardaki tarayıcı adres çubuklarından yapılan aramalar otomatik olarak Qwant üzerinden gerçekleşecek. Ancak yetkililer, istedikleri takdirde bu varsayılan ayarı değiştirerek farklı arama motorlarını kullanmaya devam etme özgürlüğüne de sahip olacaklar.

Daha önce Microsoft Teams ve Zoom gibi platformların kullanımına sınırlama getiren Avrupa Birliği'nin dijital bağımsızlık süreci hız kesmiyor. Avrupa Komisyonu'nun hazırlığındaki kapsamlı teknoloji egemenliği paketinin, Google'a karşı atılan bu emsal niteliğindeki adımı önümüzdeki dönemde diğer kurumlara da yayması bekleniyor.