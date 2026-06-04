James Webb teleskobu, yıldızlararası kuyrukluyıldız 3I/Atlas'ta metan keşfetti

Kuyrukluyıldız Güneş'e en yakın konumundan geçtikten sonra, Webb teleskobunun Orta Kızılötesi Enstrümanı (MIRI) kullanılarak Aralık ayında iki farklı gözlem gerçekleştirildi. Araştırmacılar, 3I/ATLAS'ın Güneş sistemimizde doğan klasik kuyrukluyıldızlara kıyasla olağanüstü yüksek seviyede karbondioksit ve metan barındırdığını ortaya çıkardı. Oldukça uçucu bir madde olan metanın, Güneş'in yoğun ısısı kuyrukluyıldızın derinlerindeki buzlu iç katmanlara nüfuz edene kadar yüzeyin altında saklı kaldığı tahmin ediliyor.

Gözlemlenen metan ve karbondioksit seviyelerinin suya oranla beklenenden çok yüksek olması, bu yıldızlararası nesnenin kökeni hakkında kritik ipuçları sunuyor. Bu eşsiz kimyasal parmak izi, 3I/ATLAS'ın uzaydaki uzun yolculuğuna başlamadan önce Güneş sistemimizden tamamen farklı bir kimyasal ortamda oluştuğuna işaret ediyor.

Teleskop ayrıca, nesnenin Güneş'ten uzaklaştıkça soğuduğunu ve su gibi gazların salınımının hızla azaldığını doğruladı. The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlanan bu sonuçlar, evrenin uzak köşelerindeki yıldız sistemlerinin gizemli yapısına dair benzersiz veriler sağlıyor.