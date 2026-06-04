Sadece %1 mi? Yeni iPhone 18 Pro'nun sızan batarya kapasitesi görenleri şoke etti!

Teknoloji dünyasının yakından takip ettiği MacRumors platformunun güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a dayandırdığı habere göre, yeni amiral gemisinin bataryası bir önceki nesle kıyasla beklentilerin altında bir büyüme gösterecek. Tıpkı geçen yılki iPhone 17 Pro serisinde olduğu gibi, Apple'ın Çin ve ABD pazarları için yine farklı batarya kapasiteleri üzerinde testler yaptığı belirtiliyor.

Sızıntılardaki detaylı verilere göre, cihazın Çin pazarındaki modeli yaklaşık 4056 mAh bataryaya sahip olacak; bu da önceki modele kıyasla 68 mAh'lik (%1,7) bir artış anlamına geliyor. ABD modeli ise 4288 mAh kapasite ile yalnızca %0,8 oranında (yaklaşık 36 mAh) çok küçük bir artış görecek. Daha önce iPhone 18 Pro Max modelinin de global pazarda 5100-5200 mAh, Çin'de ise 5000 mAh bandında bir kapasiteyle geleceği tahmin edilmişti.

Öte yandan teknoloji uzmanları, kapasitedeki bu küçük değişimin günlük kullanım süresi için endişe yaratmaması gerektiğini vurguluyor. iPhone 18 Pro serisinde yer alması beklenen TSMC'nin yeni 2 nanometre teknolojisiyle üretilen A20 Pro yonga seti ve Apple'ın kendi tasarımı olan yeni nesil C2 modem sayesinde güç tüketiminde büyük bir verimlilik sağlanacak. Bu yeni donanımsal iyileştirmelerin, pil ömrünü fiziksel kapasite artışından çok daha fazla uzatması bekleniyor.