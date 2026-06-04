Saldırıların ana hedefinde, dijital karaborsada oldukça yüksek meblağlara satılabilen ve "OG handles" olarak bilinen kısa, nadir ve değerli kullanıcı adları yer alıyor. Meta yetkilileri sistemdeki güvenlik açığının kapatıldığını ve etkilenen hesapların güvence altına alındığını açıklasa da, çok sayıda kullanıcı riskin sürdüğünü raporlamaya devam ediyor. Şirket, mağduriyet yaşayan kullanıcılara şifre sıfırlama uyarıları göndererek hesap güvenlik adımlarını acilen güncellemelerini talep ediyor.

Siber güvenlik uzmanları, yapay zeka sistemlerinin insan onayı veya müdahalesi olmadan bu derece kritik kararlar almasının büyük bir zafiyet yarattığı konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu çarpıcı olay, yapay zeka hizmetlerinin güvenilirliğini tartışmaya açarken, kullanıcıların yenilikçi saldırılardan korunmak adına çift faktörlü kimlik doğrulama gibi ek güvenlik önlemlerini derhal aktif hale getirmeleri büyük bir önem taşıyor.