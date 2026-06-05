JWST'den Büyük Patlama'nın sırlarını çözen keşif: Antik galaksi LAP1-B!
Astronomi dünyası, James Webb Uzay Teleskobu'nun (JWST) Evren'in ilk zamanlarına ait LAP1-B adlı antik galaksiyi keşfetmesiyle yeni bir dönüm noktası yaşıyor. Büyük Patlama'dan (Big Bang) bir milyar yıldan daha kısa bir süre sonra meydana gelen bu galaksinin ışığı, Dünya'ya ulaşabilmek için tam 13 milyar yıl boyunca yolculuk etti.
Bu eşsiz gözlem, Dünya ile LAP1-B arasındaki devasa bir galaksi kümesinin doğal bir büyüteç görevi gördüğü "kütleçekimsel merceklenme" (gravitational lensing) yöntemiyle gerçekleştirildi. Tokyo Üniversitesi'nin de katkılarıyla Nature dergisinde yayımlanan bulgulara göre, LAP1-B'nin en çarpıcı özelliği son derece düşük bir ağır element (metal) oranına sahip olması. Samanyolu gibi modern galaksilerin aksine, oksijen gibi elementler açısından oldukça fakir olan bu galaksi, henüz yıldızların doğum ve ölüm döngülerini tamamlamadığı çok ilkel bir yapıyı temsil ediyor.
Bilim insanları, bu kimyasal basitliğin, yalnızca hidrojen ve helyumdan oluştuğu düşünülen evrenin ilk yıldız neslinin, yani "Popülasyon III" yıldızlarının izlerini barındırdığına inanıyor. LAP1-B, ilkel gaz bulutlarının zamanla nasıl yoğunlaşıp karmaşık yıldızlara ve galaksilere dönüştüğünü kanıtlayarak, evrenin "kozmik şafağına" dair bilim dünyasına paha biçilmez bir ışık tutuyor.