JWST'den Büyük Patlama'nın sırlarını çözen keşif: Antik galaksi LAP1-B!

Bu eşsiz gözlem, Dünya ile LAP1-B arasındaki devasa bir galaksi kümesinin doğal bir büyüteç görevi gördüğü "kütleçekimsel merceklenme" (gravitational lensing) yöntemiyle gerçekleştirildi. Tokyo Üniversitesi'nin de katkılarıyla Nature dergisinde yayımlanan bulgulara göre, LAP1-B'nin en çarpıcı özelliği son derece düşük bir ağır element (metal) oranına sahip olması. Samanyolu gibi modern galaksilerin aksine, oksijen gibi elementler açısından oldukça fakir olan bu galaksi, henüz yıldızların doğum ve ölüm döngülerini tamamlamadığı çok ilkel bir yapıyı temsil ediyor.

Bilim insanları, bu kimyasal basitliğin, yalnızca hidrojen ve helyumdan oluştuğu düşünülen evrenin ilk yıldız neslinin, yani "Popülasyon III" yıldızlarının izlerini barındırdığına inanıyor. LAP1-B, ilkel gaz bulutlarının zamanla nasıl yoğunlaşıp karmaşık yıldızlara ve galaksilere dönüştüğünü kanıtlayarak, evrenin "kozmik şafağına" dair bilim dünyasına paha biçilmez bir ışık tutuyor.