Bilim insanları çölde kayıp bir gezegenin parçasını buldu!

2019 yılında keşfedilen ve "NWA 12774" olarak adlandırılan yaklaşık yarım kiloluk bu nadir kaya, Güneş Sistemi'nin oluşumundan sadece birkaç milyon yıl sonra meydana gelen bir "angrit" türü. Colorado Boulder Üniversitesi'nden araştırmacı Aaron Bell ve ekibi, kayanın içinde yüksek basınç altında oluştuğuna işaret eden alüminyum açısından zengin kristaller tespit etti. Ancak kristallerin keskin kenarlarını koruması, bu parçanın hem devasa bir gök cisminde hem de yüzeye nispeten yakın bir konumda oluştuğunu gösteriyor. Hesaplamalara göre bu kayıp gezegen, Ay veya Mars büyüklüğünde olabilir.

Bu gizemli gök cisminin Dünya ve Mars'tan tamamen farklı bir evrimsel süreç izlediği düşünülüyor. Ana gezegenin nasıl parçalandığı ve kalıntılarının Dünya'ya nasıl ulaştığı ise hala bir sır. Araştırmacılar, bu yok olan gezegenin parçalarının zamanla birleşerek bugün bildiğimiz gezegenlerin oluşumuna katkı sağlamış olabileceğini belirtiyor. Araştırma ekibi, incelenmeyi bekleyen göktaşlarında henüz bilmediğimiz başka antik gezegenlerin izlerinin de saklı olabileceğini vurguluyor.