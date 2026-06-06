Gizli mesajı olanlar dikkat! WhatsApp'ın yeni özelliği bütün ezberleri bozacak!

Mevcut WhatsApp tasarımında ekranın en üst kısmında sabit bir şekilde duran "Arşivlenmiş" ve "Kilitli Sohbetler" bölümleri, planlanan güncellemeyle tamamen kaldırılarak standart sohbet listesi filtrelerine dönüştürülecek. Kullanıcılar, önemli ve favori sohbetlerini üst sıralarda tutmaya devam ederken, daha az kullandıkları listeleri "Daha Fazla" sekmesi altında gruplayabilecek. Böylece aranan mesajlara tek bir tıklamayla, çok daha hızlı ulaşmak mümkün olacak.

YENİ GÜNCELLEMENİN TEMEL DETAYLARI:

Sohbetler sekmesindeki sabit bölümler kaldırılarak daha temiz ve modern bir arayüz sunulacak.

Üçüncü taraf mesajlaşma uygulamalarından gelen sohbetler için de sisteme özel bir filtre eklenecek.

Kilitli sohbetlere giriş yaparken Face ID, Touch ID veya şifre gibi üst düzey güvenlik önlemleri aynen korunacak.

Gizlilik odaklı kilitli sohbetlerin sıradan bir filtreye dönüşmesi, kullanıcıların veri güvenliğinden taviz vereceği anlamına gelmiyor. Biyometrik doğrulama duvarı sistemde kalmaya devam edecek. Özellik henüz beta test kullanıcılarına dahi açılmamış olup, geliştirme süreci tamamen bittikten sonra tüm dünyada kademeli olarak kullanıma sunulacak.