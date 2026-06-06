ISS'Te acil durum: Hava sızıntısı nedeniyle astronotlar SpaceX kapsülüne sığındı!

Astronotlar Jessica Meir, Jack Hathaway, Sophie Adenot, Chris Williams ve kozmonot Andrey Fedyaev kapsülde güvenli bir şekilde beklerken, Rus kozmonotlar Sergey Kud-Sverchkov ve Sergey Mikaev sızıntıya müdahale etmek için çalışma başlattı. Roscosmos, mürettebatın ve istasyon sistemlerinin tamamen güvende olduğunu vurguladı. Tespit edilen iki kaçak noktasından ilki, çift bileşenli özel bir sızdırmazlık maddesiyle kısa sürede kapatıldı. Günde yaklaşık bir kilogramlık hava kaybına yol açan ikinci sızıntı için ise onarım hazırlıkları ve veri analizi sürüyor.

Tehlikenin kontrol altına alınmasının ardından alarm durumu kaldırıldı ve astronotlar kapsülden çıkarak rutin bilimsel çalışmalarına geri döndü. Aslında bu durum istasyon için yeni bir kriz değil; kargo ve Soyuz mekiklerinin kenetlendiği arka tünel bölümünde 2019 yılından bu yana kronik sızıntı sorunları yaşanıyor. NASA ve Roscosmos, sorunun kök nedenini belirleyip kalıcı bir çözüm üretmek amacıyla uluslararası ortak çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.