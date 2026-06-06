Ölüm çukuru mu, kozmik kreş mi? Kara deliklerin içinden çıkan inanılmaz sır!

Araştırmacılar, Aktif Galaktik Çekirdekler (AGN) olarak bilinen ekstrem ortamlara odaklandı. Kara deliğin etrafındaki madde disklerinin dış kenarlarında yer alan "toroid" adlı halka şeklindeki bölgelerde, sıcaklıkların gezegen oluşumu için oldukça ideal seviyelere düştüğü keşfedildi. Bu durum şu sonuçları doğuruyor:

Hayatta Kalan Kozmik Toz: Aşırı ısının azalması sayesinde toz parçacıkları, şiddetli radyasyon tarafından parçalanmadan sağlam kalabiliyor.

Aşırı ısının azalması sayesinde toz parçacıkları, şiddetli radyasyon tarafından parçalanmadan sağlam kalabiliyor. Hızlı Büyüme: Yüksek madde yoğunluğu, manyetizma ve kütleçekiminin birleşimi, yeni dünyaların alışılmadık bir hızda oluşmasına imkan tanıyor.

"Modelimiz, aktif galaktik çekirdeklerin toz halkalarının evrendeki en büyük gezegen popülasyonlarını barındırdığını gösteriyor."

YILDIZLARA DÖNÜŞEN DÜNYALAR

Simülasyon sonuçlarına göre, bu yörüngelerdeki yeni dünyalar çok kısa sürelerde Dünya'nın ve hatta Jüpiter'in boyutlarını hızla aşabiliyor. Dahası, gaz birikimi o kadar şiddetli boyutlara ulaşıyor ki, bazı gök cisimleri devasa kütleler emerek sınır bölgelerinde yepyeni yıldızlara dönüşüyor.

Bu keşif, kara deliklerin yalnızca birer yıkım merkezi değil, aynı zamanda gök cisimlerinin yaratılış beşiği olduğunu kanıtlayarak astronomideki mevcut teorileri yeniden şekillendiriyor.