200 yıllık kahve gizemi çözüldü! Bilim insanlarından tadıyla ilgili şaşırtan keşif

Kahvenin neden yoğun miktarda kafein içermesine rağmen beklenenden daha az acı bir tada sahip olduğu sorusu sonunda yanıt buldu. Bilim insanları, kahve çekirdeklerinin kavrulması sırasında oluşan ve "melanoidin" adı verilen büyük moleküllerin kafeine bağlanarak acı tadı önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu.

Araştırmada, melanoidinlerin kafeinin dildeki acılık reseptörleriyle etkileşimini sınırlandırdığı ve bu sayede kahvenin daha yumuşak bir içim sunduğu belirlendi. Yapılan tat testlerinde, melanoidinlerle birleşen kafeinin tek başına bulunan kafeine göre yaklaşık yarı yarıya daha az acı algılandığı görüldü.

Araştırmacılar ayrıca uzun yıllardır şüphelenilen kafein ve klorojenik asit etkileşiminin acılığı azaltmadığını tespit etti. Elde edilen sonuçlar, kahvenin karakteristik tadının oluşmasında kavurma sürecinin sanılandan çok daha önemli bir rol oynadığını gösteriyor.

Uzmanlara göre bu keşif, gelecekte daha yumuşak aromaya sahip kahve ve içeceklerin geliştirilmesine de katkı sağlayabilir.