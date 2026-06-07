Dünya'nın altında gizlenen devler ortaya çıktı! Boyutları Everest'i geride bırakıyor

Araştırmacılar, büyük depremlerin ardından saatler boyunca devam eden sismik titreşimleri inceleyerek Dünya'nın mantosunun üç boyutlu yeni bir haritasını oluşturdu. Çalışma sonucunda, gezegenin yaklaşık 2 bin 900 kilometre derinliğinde yer alan ve bin kilometre yüksekliğe, 5 bin kilometre genişliğe ulaşan iki dev yapı tespit edildi.

Bilim insanları, bu oluşumların sıradan kaya kütlelerinden farklı kimyasal özelliklere sahip olduğunu belirledi. Afrika ve Pasifik Okyanusu'nun altında bulunan yapıların, milyarlarca yıl önce Dünya'nın derinliklerine çöken eski okyanus kabuklarından oluşmuş olabileceği düşünülüyor.

Uzmanlara göre bu dev yapılar, volkanik faaliyetlerin oluşumu, levha hareketleri ve Dünya'nın iç kısmından yüzeye taşınan ısının dağılımında önemli rol oynuyor olabilir. Yeni bulgular, Dünya'nın iç yapısına ilişkin en büyük gizemlerden bazılarının çözülmesine yardımcı olabilecek önemli ipuçları sunuyor.