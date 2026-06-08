10 milyar ışık yılı uzakta saklanıyordu! Dev kara delik ortaya çıkarıldı
Gökbilimciler, evrenin derinliklerinde bugüne kadar keşfedilen en uzak hareketsiz süper kütleli kara deliği ortaya çıkardı. NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu ile yapılan gözlemlerde, Dünya'dan yaklaşık 10 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir galaksinin merkezinde Güneş'in 6 milyar katı kütleye sahip dev bir kara delik tespit edildi.
NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, şimdiye kadar keşfedilen en uzak "uyuyan" süper kütleli kara deliği tespit etti. Araştırmacılar, Dünya'dan yaklaşık 10 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan MRG-M0138 adlı galaksinin merkezindeki kara deliğin, Güneş'in yaklaşık 6 milyar katı kütleye sahip olduğunu belirledi.
Bilim insanları, kara deliği doğrudan gözlemlemek yerine çevresindeki yıldızların hareketlerini inceleyerek kütlesini hesapladı. Keşif, evren yalnızca 3 milyar yaşındayken var olan bu dev kara deliğin, galaksilerle kara deliklerin birlikte nasıl büyüdüğüne dair önemli ipuçları sundu.
Araştırmacılara göre bugün sakin ve yıldız üretmeyen bir galaksi olan MRG-M0138, geçmişte son derece parlak ve aktif bir kuasar olabilir. Yeni bulgular, erken evrende kara deliklerin gelişimini anlamaya yönelik çalışmalara önemli katkı sağlayacak.