10 milyar ışık yılı uzakta saklanıyordu! Dev kara delik ortaya çıkarıldı

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, şimdiye kadar keşfedilen en uzak "uyuyan" süper kütleli kara deliği tespit etti. Araştırmacılar, Dünya'dan yaklaşık 10 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan MRG-M0138 adlı galaksinin merkezindeki kara deliğin, Güneş'in yaklaşık 6 milyar katı kütleye sahip olduğunu belirledi.

Bilim insanları, kara deliği doğrudan gözlemlemek yerine çevresindeki yıldızların hareketlerini inceleyerek kütlesini hesapladı. Keşif, evren yalnızca 3 milyar yaşındayken var olan bu dev kara deliğin, galaksilerle kara deliklerin birlikte nasıl büyüdüğüne dair önemli ipuçları sundu.

Araştırmacılara göre bugün sakin ve yıldız üretmeyen bir galaksi olan MRG-M0138, geçmişte son derece parlak ve aktif bir kuasar olabilir. Yeni bulgular, erken evrende kara deliklerin gelişimini anlamaya yönelik çalışmalara önemli katkı sağlayacak.