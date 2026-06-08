Evrenin en nadir olaylarından biri görüntülendi! Kara delikler birleşiyor

Gök bilimciler, evrenin en büyük kara deliklerinden ikisinin çarpışma sürecinde olduğunu ve bu dev birleşmenin galaksinin merkezinde devasa bir boşluk oluşturduğunu keşfetti. Abell 402 adlı galaksi kümesinde yer alan bu kozmik boşluğun, yıllarca uzay tozundan kaynaklandığı düşünülüyordu. Ancak James Webb Uzay Teleskobu'nun yeni gözlemleri, bölgede herhangi bir toz bulunmadığını ortaya çıkardı.

Araştırmacılara göre Güneş'in toplam 60 milyar katı kütleye sahip iki süper kütleli kara delik, birbirlerinin etrafında dönerken güçlü kütle çekim etkileriyle milyarlarca yıldızı galaksinin merkezinden dışarı savuruyor. Bu süreç, yaklaşık 7 bin ışık yılı genişliğinde dev bir boşluğun oluşmasına neden oluyor.