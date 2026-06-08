İnternet tarihinde ilk kez yaşandı! Botlar insan trafiğini geçti

Teknoloji şirketi Cloudflare'ın yayımladığı yeni rapora göre, yapay zeka destekli botlar internet tarihinde ilk kez insanlardan daha fazla web trafiği oluşturmaya başladı. Rapora göre internet sitelerine yapılan erişimlerin yaklaşık yüzde 58'i artık yapay zeka ajanları ve otomatik botlar tarafından gerçekleştiriliyor.

Uzmanlar, bu değişimin arkasında yapay zeka destekli sistemlerin internet üzerindeki verileri taramak ve toplamak için giderek daha yoğun kullanılmasının bulunduğunu belirtiyor. Ayrıca yapay zeka tarafından oluşturulan internet sitelerinin sayısında da son yıllarda dikkat çekici bir artış yaşandığı ifade ediliyor.

Araştırmacılar, bot trafiğinin bir kısmının faydalı amaçlarla kullanıldığını ancak kötü niyetli botların da internet üzerindeki faaliyetlerini artırdığı konusunda uyarıyor. Yeni veriler, internet kullanım alışkanlıklarının hızla değiştiğini ve yapay zekanın dijital dünyadaki etkisinin her geçen gün daha da büyüdüğünü ortaya koyuyor.