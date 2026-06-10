Dünya'yı koruyabilecek teknoloji test edildi! Asteroitlerin hareketi değişti

NASA'nın 2022 yılında gerçekleştirdiği DART (Çifte Asteroit Yönlendirme Testi) görevinin beklenenden daha büyük bir etki yarattığı ortaya çıktı. Bilim insanları, uzay aracının Dimorphos adlı asteroide kasıtlı olarak çarpmasının yalnızca asteroidin yörüngesini değil, aynı zamanda Dimorphos ve büyük eşi Didymos'un Güneş etrafındaki ortak hareketini de değiştirdiğini belirledi.

Araştırmaya göre çarpışma sonucunda iki asteroidin Güneş çevresindeki hızı saniyede yaklaşık 10 mikrometre azaldı. Her ne kadar bu değişim son derece küçük görünse de, milyonlarca kilometre uzaktaki bir gök cisminin hareketini insan eliyle değiştirebilmek gezegen savunması açısından önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Bilim insanları, çarpışma sırasında uzaya saçılan kaya parçalarının asteroid sisteminden tamamen kurtularak momentum taşıdığını ve bu nedenle sistemin Güneş etrafındaki yörüngesinde ölçülebilir bir değişim meydana geldiğini tespit etti. Elde edilen sonuçların, gelecekte Dünya'ya yönelme riski taşıyan tehlikeli asteroidleri saptırmak için geliştirilecek savunma stratejelerine önemli katkı sağlayabileceği belirtiliyor.