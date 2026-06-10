Yıllardır fark edilmemiş olabilir! Güneş Sistemi'nde kaybolan dev gezegenlerin izi bulundu

Bilim insanları, Güneş Sistemi'nin ilk dönemlerinde bugün bildiğimiz dört dev gezegenin yanı sıra bir veya iki ek dev gezegen daha bulunmuş olabileceğini öne sürdü. Yeni araştırmaya göre bu kayıp gezegenler, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün ile güçlü kütle çekim etkileşimlerine girerek sistemin yapısını değiştirdi ve daha sonra yıldızlar arası uzaya savrularak Güneş Sistemi'nden tamamen ayrıldı.

Araştırmacılar, 100'den fazla bilgisayar simülasyonunu inceleyerek erken Güneş Sistemi'nin olası senaryolarını yeniden oluşturdu. Sonuçlar, özellikle Uranüs ve Jüpiter'in uydularının günümüzdeki yörüngelerinin, geçmişte bir veya iki ek dev gezegenin varlığıyla daha iyi açıklanabildiğini gösterdi.

Çalışmaya göre altı gezegenli senaryolarda kayıp dünyalar, Dünya ile Neptün arasında kütlelere sahip "süper Dünya" türü gezegenlerdi. Bilim insanları, bu gezegenlerin milyarlarca yıl önce sistemden fırlatılmış olabileceğini ve geride yalnızca uyduların yörüngelerinde bıraktıkları izleri bıraktığını düşünüyor. Araştırma, Güneş Sistemi'nin geçmişinin sanılandan çok daha kalabalık ve hareketli olabileceğine işaret ediyor.