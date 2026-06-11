Güneş sanılandan çok daha aktif olabilir! Yeni araştırma ezber bozdu

Bilim insanları, Güneş'in iç yapısındaki titreşimleri inceleyerek daha önce fark edilmeyen önemli bir değişimi ortaya çıkardı. Dünya genelindeki teleskoplardan elde edilen veriler, Güneş'in mevcut 11 yıllık aktivite döngüsünün dışarıdan göründüğünden çok daha güçlü olabileceğini gösterdi.

Araştırmada, Güneş'in iç kısmında oluşan ses dalgalarının yüzeyde yarattığı titreşimler analiz edildi. Elde edilen sonuçlar, Güneş'teki manyetik aktivitenin son yıllarda yüzeye daha yakın katmanlarda yoğunlaştığını ortaya koydu. Bu nedenle geleneksel yöntemlerle yapılan ölçümlerin, Güneş'in gerçek aktivitesini olduğundan daha düşük gösteriyor olabileceği belirtildi.

Uzmanlar, bu keşfin uzay hava olaylarının daha doğru tahmin edilmesine katkı sağlayabileceğini ve gelecekte uydu sistemleri, iletişim ağları ile elektrik şebekelerini etkileyebilecek güneş fırtınalarının anlaşılmasında önemli rol oynayabileceğini ifade ediyor.