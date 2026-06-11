Sadece suyla temizleniyor! Yeni nesil kıyafetler çamaşır yıkama alışkanlıklarını değiştirebilir

Bilim insanları, deterjan kullanımına ihtiyaç duymadan yalnızca suyla temizlenebilen yeni bir kumaş kaplaması geliştirdi. Kumaş yüzeyine uygulanan ultra ince kaplama, havadaki nemi kullanarak görünmez bir koruyucu tabaka oluşturuyor ve lekelerin kumaşa tutunmasını zorlaştırıyor.

Yapılan deneylerde ketçap, acı sos ve soya sosu gibi inatçı lekelerle kirletilen kumaşların, sadece musluk suyuyla durulandığında tamamen temizlenebildiği görüldü. Araştırmacılar ayrıca kaplamanın bakteri ve mantarların kumaşa tutunmasını zorlaştırdığını, kötü koku oluşumunu azaltabileceğini ve yıkama sırasında ortaya çıkan mikroplastik salımını da düşürebileceğini belirtti.

100'den fazla yıkamaya dayanabildiği belirtilen yeni teknoloji, yaygınlaşması halinde su, enerji ve deterjan tüketimini önemli ölçüde azaltabilir. Ancak ürünün günlük kullanıma sunulabilmesi için daha fazla güvenlik ve dayanıklılık testine ihtiyaç duyuluyor.