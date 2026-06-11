Yıllardır yanlış doğruyormuşuz! Soğan kesmenin en doğru yöntemi açıklandı

Soğan doğrarken gözlerin yaşarmasına neden olan sorunun çözümü sanılandan daha basit olabilir. Yeni bir araştırmaya göre, keskin bir bıçak kullanmak ve soğanı yavaş hareketlerle doğramak, havaya yayılan tahriş edici damlacıkların miktarını önemli ölçüde azaltıyor.

Bilim insanları, soğan kesildiğinde hücrelerin parçalanmasıyla ortaya çıkan ve gözleri yakan kimyasalın küçük sıvı damlacıklarıyla havaya karıştığını belirledi. Yapılan deneylerde, kör bıçaklarla hızlı kesimlerin çok daha fazla sıvı püskürttüğü, keskin bıçaklarla yapılan yavaş kesimlerde ise damlacıkların göz seviyesine dahi ulaşamadığı görüldü.

Araştırmacılar, bulguların yalnızca mutfakta göz yaşlarını azaltmakla kalmayıp, havada taşınan parçacıkların ve bazı mikroorganizmaların yayılımını anlamaya da katkı sağlayabileceğini ifade ediyor.