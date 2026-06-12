Bilim insanları Venüs sinek kapanının gizemli kapanma mekanizmasını çözdü

Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) ve Aix-Marseille Üniversitesi'nden fizikçi Dr. Yoël Forterre liderliğinde yürütülen araştırmaya göre, bitkinin üzerindeki algılayıcı tüylerin tetiklenmesiyle dış hücreler anında esnekleşiyor. Darwin, bitkinin bu kadar hızlı hareket etmesini içindeki kaslara bağlamıştı; ancak bitkilerin kasları veya sinir sistemleri bulunmuyor.

Bu gizemi çözmek için araştırmacı ekip, son derece hassas yaprakları dental yapıştırıcıyla sabitleyerek hareketsiz kıldı ve "nanoindenter" adı verilen metal bir uç yardımıyla yüzeyin sertliğini ölçtü. Yapılan incelemeler, daha önce öne sürülen "suyun yer değiştirmesiyle hücrelerin sönmesi" hipotezinin aksine, hareketin hücrelerin aniden esneklik kazanmasından kaynaklandığını gösterdi. Bu mekanizma, tersine çevrildiğinde aniden zıplayan kubbe şeklindeki kauçuk oyuncakların çalışma prensibiyle büyük benzerlik taşıyor.

Science dergisinde yayımlanan bu ilgi çekici araştırma, bitkilerin hücre çeperlerinin mekanik özelliklerini bu denli hızlı bir şekilde değiştirebilmesinin ne kadar şaşırtıcı olduğunu kanıtlarken, çevrelerini algılama ve anında tepki verme yeteneklerini de bir kez daha gözler önüne seriyor.