Havadan plastik, çöpten ilaç yaptılar! İşte geleceğin teknolojisi hakkında bilmeniz gereken her şey...

"Fotoelektrokimyasal (PEC) reaktör" adı verilen bu sistem iki bölmeden oluşuyor. Güneş ışığı reaktöre vurduğunda, özel olarak tasarlanmış fotoanot bir elektron üretiyor. Bu elektron, bir bölmede sera gazı olan CO₂'yi tekstil ve ilaç sanayisinde yaygın olarak kullanılan formata dönüştürüyor. Aynı esnada, geride kalan enerji boşluğu (hol) diğer bölmede biyo-atıkları oksitleyerek yeni nesil biyoplastikler için temel yapıtaşları üretiyor.

Yüksek Verim ve Çevre Dostu Üretim

Sistem, ısı veya elektrik girdisine ihtiyaç duymadan CO₂ dönüşümünde yaklaşık %93, biyo-kütle oksidasyonunda ise %95 gibi olağanüstü bir verimliliğe ulaşıyor. Üstelik katalizörler nadir ve pahalı metaller yerine doğada bol bulunan elementlerden üretildiği için endüstriyel olarak ölçeklendirilmeye son derece uygun.

Araştırma ekibi, bu buluşun güneş enerjisini doğrudan yakalayarak iki küresel çevre sorununu aynı anda çözme fırsatı sunduğunu ve küresel "net sıfır" hedeflerine ulaşmada kritik bir rol oynayacağını vurguluyor.