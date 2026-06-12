Samanyolu'nun şiddetli geçmişi ve kaçınılmaz yeni çarpışması

Gaia uzay teleskobunun sağladığı milyarlarca yıldız verisi, 8 ila 11 milyar yıl önce Samanyolu'nun "Gaia-Sausage-Enceladus" adlı bir galaksiyle çarpıştığını kanıtlıyor. Bu devasa olay, galaksimizin diskini bükerek yabancı "göçmen yıldızları" etrafa saçtı ve onu kalıcı olarak yeniden şekillendirdi.

Karanlık Maddenin İzleri: Kendine has kimyasal yapılara ve sıra dışı yörüngelere sahip bu antik yıldızlar, galaksileri bir arada tutan gizemli karanlık maddenin dağılımını haritalamak için eşsiz birer fosil görevi görüyor.

Kendine has kimyasal yapılara ve sıra dışı yörüngelere sahip bu antik yıldızlar, galaksileri bir arada tutan gizemli karanlık maddenin dağılımını haritalamak için eşsiz birer fosil görevi görüyor. Yaklaşan Yeni Çarpışma: Milyarlarca yıllık sakin bir iyileşme döneminin ardından, Samanyolu şu an devasa komşusu Büyük Macellan Bulutu (LMC) tarafından çekiliyor. Bu güçlü kütleçekimsel dans, galaksimizin dış halesini şimdiden bükmeye başladı ve bizi kaçınılmaz yeni bir çarpışma rotasına soktu.

"Gece gökyüzündeki o sakin ışık bandı bir kalıcılık sembolü değil, uzun bir hayatta kalma mücadelesinin görünür bir hatırlatıcısıdır."