Stonehenge'in sunak taşı gizemi çözülüyor: İnsan emeğinin destansı yolculuğu

Avustralya'daki Curtin Üniversitesi'nden jeolog Anthony Clarke ve ekibi, daha önceki çalışmalarında bu devasa taşın İskoçya'nın en kuzeydoğu ucundaki Caithness bölgesinden geldiğini tespit etmişti. Stonehenge'in bulunduğu Salisbury Düzlüğü ile taşın anavatanı arasında tam 700 kilometrelik bir mesafe bulunuyor. Yapılan yeni jeolojik analizler ve bilgisayar modellemeleri, taşın İngiltere'nin güneyine sadece buzul hareketleriyle doğal yollarla sürüklenmiş olma ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı.

Araştırmacılar, buzulların taşı Kuzey Denizi'nde bugün sular altında olan Dogger Bank bölgesine kadar taşımış olabileceğini belirtiyor. Ancak bu senaryoda bile insanların taşı sular yükselmeden önce bulup, kara veya nehir yollarını kullanarak en az 400 kilometre daha aşamalı olarak taşıması gerekiyordu.

Bu epik yolculuk, antik dönem insanlarının sadece fiziksel gücünü değil; aynı zamanda üstün bir planlama yeteneğine, koordinasyona ve derin bir coğrafya bilgisine sahip olduklarını gözler önüne seriyor.